Армения ратифицировала договор о российском оборонном кредите на $100 млн

ЕРЕВАН, 6 дек — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал в среду договор о предоставлении Еревану российского оборонного кредита на сумму 100 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.
За ратификацию проголосовали 92 депутата.
В ходе обсуждения законопроекта о ратификации договора первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил, что в данный момент уже парафированы три соглашения, общая стоимость которых превышает 100 миллионов долларов. По его словам, кредитные средства составят 90% от этих контрактов.
Закарян подчеркнул, что продукция военного назначения, которая будет поставляться в Армению, полностью новая. Замминистра добавил, что поставки повысят уровень безопасности Армении и укрепят потенциал вооруженных сил страны, так как речь идет о видах вооружений "регионального значения".
Десятого ноября Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные в соглашении, соответствующими основному закону страны, а 16 ноября правительство направило его на ратификацию парламента, признав вопрос неотложным. В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. По данным Закаряна, в рамках этого кредита было подписано 18 контрактов.
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