Армения ратифицировала договор о российском оборонном кредите на $100 млн

ЕРЕВАН, 6 дек — РИА Новости. Парламент Армении ратифицировал в среду договор о предоставлении Еревану российского оборонного кредита на сумму 100 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

За ратификацию проголосовали 92 депутата.

В ходе обсуждения законопроекта о ратификации договора первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил, что в данный момент уже парафированы три соглашения, общая стоимость которых превышает 100 миллионов долларов. По его словам, кредитные средства составят 90% от этих контрактов.

Закарян подчеркнул, что продукция военного назначения, которая будет поставляться в Армению, полностью новая. Замминистра добавил, что поставки повысят уровень безопасности Армении и укрепят потенциал вооруженных сил страны, так как речь идет о видах вооружений "регионального значения".

Ранее президент Армении заявил РИА Новости, что соглашение уже подписано и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания. По его словам, рынок российского вооружения является для Армении очень комфортным.

Десятого ноября Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные в соглашении, соответствующими основному закону страны, а 16 ноября правительство направило его на ратификацию парламента, признав вопрос неотложным. В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. По данным Закаряна, в рамках этого кредита было подписано 18 контрактов.

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