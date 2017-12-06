Саакашвили рассказал подробности нападения на его сторонников в Киеве

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные утром в среду напали на его сторонников в палаточном городке в центре Киева и избили их.

"Штурмують табір!": неизвестные атаковали лагерь сторонников Саакашвили у Верховной рады https://t.co/qU7mZ7tWSs pic.twitter.com/tjlgS2Jrt7 — RT на русском (@RT_russian) 6 декабря 2017 г.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники Саакашвили отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", — написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook.

Политик также разместил видео, на котором его сторонники рассказывают, что на их палатку около 07.00 мск напали неизвестные в черной форме и избили их. По словам сторонников Саакашвили, пострадали несколько человек, они предположили, что это могла быть полиция. Официального комментария полиции пока нет.

"Я обращаюсь к Порошенко (президенту Украины Петру Порошенко — ред.): зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" — заявил Саакашвили.