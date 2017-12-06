КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили объявили в розыск, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Розыском займутся Национальная полиция и Служба безопасности Украины", написала Сарган в своем микроблоге в Twitter

По информации Сарган, Саакашвили подозревают в "покушении на преступление", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Утром в среду полицейские совершили рейд на палаточный лагерь в надежде задержать Саакашвили. Это привело к столкновениям, несколько человек пострадали. В итоге сторонники политика смогли защитить его. По словам бывшего главы Грузии, стражи правопорядка хотели вытащить его из палатки, но ошиблись и "напали на соседнюю, со спящими активистами".

Саакашвили задержали во вторник, однако чуть позже сторонники отбили его у правоохранителей и отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что за действиями Саакашвили стоит окружение экс-президента Виктора Януковича. Саакашвили опроверг эти обвинения.