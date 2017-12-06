Пенсионер, взорвавший бомбу в госпитале в Таиланде, получил 27 лет тюрьмы

БАНГКОК, 6 дек — РИА Новости. Шестидесятидвухлетний пенсионер, взорвавший 22 мая маломощное взрывное устройство в госпитале ветеранов вооруженных сил Таиланда и легко ранивший 21 человека, приговорен в среду Уголовным судом Бангкока к 27 годам тюремного заключения, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Мужчина, проработавший всю жизнь инженером в управлении электросетей Таиланда и вышедший на пенсию в 2015 году, признался на первом же допросе, что устроил взрыв в госпитале, в котором лечатся в основном отставные военные и ветераны боевых действий, из ненависти к военным и военному правительству, правящему в настоящее время в Таиланде.

Взрыв, по его словам, был приурочен к третьей годовщине военного переворота, в результате которого нынешнее правительство пришло к власти, свергнув выборный гражданский кабинет министров. Бомба, собранная пенсионером вручную, была вмонтирована в вазу с цветами, которую он сам принес в госпиталь и оставил в одном из помещений.

На суде подрывник повторил свое признание. Обвинительное заключение также содержало достаточное количество улик против него, чтобы на основании этих улик и признания требовать для пенсионера наказания в виде длительного тюремного срока, сообщает издание.

Суд согласился с доводами обвинения и постановил приговорить пенсионера к 27 годам тюрьмы, говорится в сообщении.