Наводнение на юге Таиланда унесло жизни 15 человек за 10 дней

БАНГКОК, 6 дек – РИА Новости. Пятнадцать человек погибли в южном Таиланде в течение последних десяти дней в результате наводнения, вызванного сильными ливневыми дождями, сообщает в среду Департамент предотвращения и преодоления природных катастроф министерства внутренних дел Таиланда.

Во всех 15 случаях погибшие были унесены быстрыми потоками воды и утонули, говорится в сообщении, в котором приводятся данные по состоянию на вторник 5 декабря.

Наводнение затронуло восемь провинций, в том числе провинции крайнего юга страны, граничащие с Малайзией, однако пока обошло стороной основные туристические зоны юга – провинции Пхукет, Краби и Пханга.

В результате наводнения пострадали более миллиона человек, значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона, говорится в документе. Во многих местах затопление достигает глубины полутора-двух метров. Продолжающиеся ливневые дожди поддерживают уровень воды и вызывают затопление все новых районов южного региона, говорится в сообщении департамента.

По сообщениям СМИ, в ночь со вторника на среду на юге страны погибли еще два человека: быстрый поток воды смыл автобус с людьми с трассы в провинции Накхон Ситхаммарат, 50 пассажиров были спасены, но двух пожилых женщин унесла вода. Газета Bangkok Post сообщает, что обе женщины погибли. Их гибель пока не учтена статистикой МВД, сообщает газета.