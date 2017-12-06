ВСУ обстреляли территорию ЛНР 10 раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (76)

ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий, Нижнее-Лозовое, Фрунзе, Калиновка, Долгое. Всего по территории республики было выпущено более 200 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по их позициям.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки было "24 нарушения режима прекращения огня". "В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из минометов различных калибров вблизи Луганского, Зайцева, Новолуганского, Крымского и Новотошковского.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Водяного, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.