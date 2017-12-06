Признание реальности: Трамп объявит Иерусалим столицей Израиля

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля, заявили в Белом доме.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", — сказал высокопоставленный представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, данный шаг — признание как "исторической, так и современной реальности". При этом решение не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.

Как отметили в Белом доме, Трамп обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Перенос посольства

В Белом доме подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля. "Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете… Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалим, очень чувствительного вопроса… Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса", — добавил чиновник, уточнив, что речь идет о Храмовой горе.

Кроме того, представитель администрации сообщил, что Трамп в среду объявит о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ожидается, что президент сделает соответствующее заявление в 21.00 мск в среду.

Как заявил представитель Белого дома, перенос посольства подготовлен с учетом необходимости "наименьших затрат со стороны американских налогоплательщиков". По словам чиновника, этот процесс займет "некоторое время, чтобы найти место, решить вопросы обеспечения безопасности, разработать дизайн, обеспечить финансирование и построить его".

Мировое сообщество против

При этом ни графика переноса посольства, ни предварительного места его расположения нет, и, как считают в Белом доме, этот процесс "займет годы".

О планах американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство стало известно во вторник. В Израиле назвали решение Трампа по Иерусалиму справедливым и исторически правильным шагом.

В то же время это намерение раскритиковали лидеры многих арабских стран. Так, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил о "серьезных последствиях" такого решения. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил за сохранение существующего статуса Иерусалима, а король Иордании Абдалла II предостерег президента США от действий, выходящих за рамки урегулирования палестино-израильского конфликта. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предупредила о возможном ущербе усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Израиль ранее объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, размещая в связи с этим свои дипмиссии в Тель-Авиве.