В Калифорнии 38 тысяч жителей эвакуируют из-за пожара

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эвакуация из-за лесного пожара объявлена среди 38 тысяч жителей Калифорнии, по меньшей мере трое пожарных ранены, разрушено 150 строений, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, критическая ситуация в связи с пожарами сохранится до пятницы.

Ранее пожарная служба округа Вентура сообщила, что около 27 тысяч жителей из 8 тысяч домов эвакуированы на юге Калифорнии. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.

Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. На прошлой неделе власти объявили о поворотном моменте в борьбе с огнем, в некоторых районах люди смогли вернуться в свои дома.

По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали 43 человека, сумма ущерба превысила 3,3 миллиарда долларов.