Американское судно готовится к отплытию в зону поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОНТЕВИДЕО, 6 дек — РИА Новости. Американское исследовательское судно "Атлантис" находится в порту аргентинского города Комодоро-Ривадавия и готовится к отплытию в зону поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", сообщил РИА Новости руководитель службы портовой безопасности Марсело Гауто.

"В порту… находится "Атлантис", который может отплыть, как только будет получено распоряжение", — сообщил Гауто.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.