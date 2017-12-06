В Колумбии шесть человек погибли при взрыве на шахте

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Не менее шести человек погибли и трое пропали без вести в результате взрыва на шахте в колумбийском департаменте Бояка, сообщило во вторник правительство департамента.

Трагедия произошла в муниципалитете Корралес. "По состоянию на 17.30 (01.30 мск среды), было шестеро погибших", — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Судьба еще трех шахтеров пока не известна. На месте работают спасатели. Причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать скопление природного газа.