Решение США по Иерусалиму не затронет границ и статуса Храмовой горы

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США по-прежнему признают статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме, несмотря на то что признают город столицей Израиля, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно обвиняют Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят важные мечети. Лидеры Израиля заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

"Президент вновь заявляет о статус-кво в вопросе Храмовой горы", — сообщил представитель американской администрации.

"Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля) не меняет политики США в вопросе границ", — заявил представитель Белого дома на специальном брифинге.

"Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете… Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалим, очень чувствительного вопроса… Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса", — добавил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о намерении перенести американское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейну.

"Президент Аббас предупредил о серьезных последствиях такого решения для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", — приводит официальное агентство ВАФА слова Рудейну.

Аббас, по словам его пресс-секретаря, подтвердил традиционную позицию о том, что палестинское государство невозможно без Восточного Иерусалима в качестве его столицы.Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни примут решение, признавать ли Иерусалим столицей Израиля. Трамп, как сообщили в его администрации, во вторник обсудил возможные шаги по вопросу Иерусалима с лидерами Палестины, Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

По данным газеты New York Times, американский лидер заявил лидерам арабских стран, что он признает Иерусалим израильской столицей. Как пишет издание, официально об этом объявят в среду. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение будет принято в соответствии с интересами США.

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац назвал возможное решение США по Иерусалиму наиболее справедливым и исторически правильным шагом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предупредила, что изменение статуса города может нанести ущерб усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Трампом выступил за сохранение существующего статуса Иерусалима. В свою очередь, король Иордании Абдалла II предостерег президента США от шагов вне всеобъемлющего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в разговоре с Трампом отметил, что любое решение США относительно статуса Иерусалима до урегулирования конфликта в Палестине нанесет урон мирным переговорам. Саудовский монарх предупредил, что "этот опасный шаг спровоцирует чувства мусульман по всему миру, для которых велико значение Иерусалима и расположенной там мечети "Аль-Акса".

Израиль ранее объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восток Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.