Решение США по Иерусалиму не затронет границ и статуса Храмовой горы

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США по-прежнему признают статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме, несмотря на то что признают город столицей Израиля, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно обвиняют Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят важные мечети. Лидеры Израиля заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
"Президент вновь заявляет о статус-кво в вопросе Храмовой горы", — сообщил представитель американской администрации.
"Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля) не меняет политики США в вопросе границ", — заявил представитель Белого дома на специальном брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о намерении перенести американское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейну.
"Президент Аббас предупредил о серьезных последствиях такого решения для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", — приводит официальное агентство ВАФА слова Рудейну.
По данным газеты New York Times, американский лидер заявил лидерам арабских стран, что он признает Иерусалим израильской столицей. Как пишет издание, официально об этом объявят в среду. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение будет принято в соответствии с интересами США.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Трампом выступил за сохранение существующего статуса Иерусалима. В свою очередь, король Иордании Абдалла II предостерег президента США от шагов вне всеобъемлющего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в разговоре с Трампом отметил, что любое решение США относительно статуса Иерусалима до урегулирования конфликта в Палестине нанесет урон мирным переговорам. Саудовский монарх предупредил, что "этот опасный шаг спровоцирует чувства мусульман по всему миру, для которых велико значение Иерусалима и расположенной там мечети "Аль-Акса".
Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.