Трамп надеется на урегулирование палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент привержен цели достижения продолжительного мира между Израилем и Палестиной и сохраняет оптимизм, что это достижимо", — сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, президент "готов поддержать урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной по принцу двух государств, если на это согласны обе стороны".

В среду Трамп объявит об официальном признании США Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По словам представителя администрации, прошедшие 22 года, во время которых перенос посольства откладывался, доказали, что это решение имеет влияния на переговорный процесс.

Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.