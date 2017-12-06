Трамп объявит о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, хотя строительство нового посольства и перенос миссии займет годы, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент распорядится, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим", — сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

Ожидается, что Трамп сделает соответствующее заявление в 21 мск в среду.

По словам представителя Белого дома, президент потребовал, чтобы план госдепартамента по переносу посольства был сделан с учетом необходимости "наименьших затрат со стороны американских налогоплательщиков".

По словам чиновника, этот процесс займет "некоторое время, чтобы найти место, решить вопросы обеспечения безопасности, разработать дизайн, обеспечить финансирование и построить его". В Белом доме заявили, что ни графика переноса посольства, ни предварительного места его расположения нет, и выразили уверенность, что "это займет годы".

"Президент пришел в выводу, что это правильное решение и верное время для него и что это будет способствовать мирному урегулированию", — сказал представитель администрации.

В ожидании переноса посольства Трамп подпишет документ, откладывающий исполнение решения о переводе миссии в Иерусалим, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.