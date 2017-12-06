Трамп в среду официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", — сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.