"Обсудили Саакашвили": пранкеры Лексус и Вован вновь разыграли Порошенко

Москва, 6 дек — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали РИА Новости, что в третий раз сумели поговорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Звонок был осуществлен от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

По словам Кузенцова, президент сразу пошел на контакт, хотя и был "какой-то грустный". Пранкер заявили, что им удалось обсудить с Порошенко ситуацию с Михаилом Саакашвили. Глава страны рассказал о финансировании беглого грузинского политика "российскими спецслужбами и украинскими олигархами", пообещав его судить.

"Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: "Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой". Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку", — рассказал Кузнецов.

Пранкеры отмечают, что их телефонная беседа с Порошенко состоялась, несмотря на заявления МИД Украины о том, что больше никто не сможет разыграть президента страны.

Побег Саакашвили

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск. Недовольный происходящим оппозиционный политик забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. При этом он выкрикивал лозунги, называя президента Украины вором и предателем.

Саакашвили подозревается в совершении уголовного преступления по статье "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Статья предусматривает тюремный на срок от трех до пяти лет. По словам генпрокурора Украины Луценко, акции, которые организовывал и организует Саакашвили, проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти в стране.

После прибытия около сотни бойцов Нацгвардии в качестве подкрепления Саакашвили был задержан, однако позднее сторонники экс-губернатора сумели его освободить — они забрались на микроавтобус, в котором перевозили политика, и взломали заднюю дверь.

Импичмент Порошенко

После освобождения Саакашвили призвал сторонников добиваться импичмента Порошенко. "Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — ред.) импичмента президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил политик.

Он также призвал всех граждан продолжить мирный протест на улицах. "Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов", — сказал Саакашвили.