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"Серьезные последствия": Трамп решил перенести посольство США в Иерусалим

03:0206.12.2017
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© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Марии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме. Архивное фотоХрам Марии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о намерении перенести американское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейну.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Аббас проинформировал Путина об опасности, с которой столкнулся Иерусалим

"Президент Аббас предупредил о серьезных последствиях такого решения для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", — приводит официальное агентство ВАФА слова Рудейну.

Аббас, по словам его пресс-секретаря, подтвердил традиционную позицию о том, что палестинское государство невозможно без Восточного Иерусалима в качестве его столицы.

Признание Иерусалима столицей Израиля

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни примут решение, признавать ли Иерусалим столицей Израиля. Трамп, как сообщили в его администрации, во вторник обсудил возможные шаги по вопросу Иерусалима с лидерами Палестины, Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В ЛАГ напомнили, что Восточный Иерусалим является частью Палестины

По данным газеты New York Times, американский лидер заявил лидерам арабских стран, что он признает Иерусалим израильской столицей. Как пишет издание, официально об этом объявят в среду. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение будет принято в соответствии с интересами США.

Международная реакция

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац назвал возможное решение США по Иерусалиму наиболее справедливым и исторически правильным шагом. В то же время глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предупредила, что изменение статуса города может нанести ущерб усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с Трампом выступил за сохранение существующего статуса Иерусалима. В свою очередь, король Иордании Абдалла II предостерег президента США от шагов вне всеобъемлющего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон обеспокоен, что США могут признать Иерусалим столицей Израиля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в разговоре с Трампом отметил, что любое решение США относительно статуса Иерусалима до урегулирования конфликта в Палестине нанесет урон мирным переговорам. Саудовский монарх предупредил, что "этот опасный шаг спровоцирует чувства мусульман по всему миру, для которых велико значение Иерусалима и расположенной там мечети "Аль-Акса".

Вопрос о статусе Иерусалима должен решаться между Палестиной и Израилем, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что "генеральный секретарь ООН неоднократно предостерегал от односторонних действий, которые потенциально могут подорвать решение по принципу двух государств". По его словам, окончательный статус Иерусалима "должен решаться в прямых переговорах между сторонами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Макмастер заявил, что ему неизвестно о планах Трампа по Иерусалиму

Риск обострения конфликта

Власти Палестины и ряда стран ранее заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизирует ситуацию в регионе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил разрывом дипломатических отношений с Израилем.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабскими странами все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода откладывают выполнение этого решения.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, аннексированные у Иордании. Мировое сообщество продолжает считать статус города одной из ключевых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

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