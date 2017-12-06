МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер заявил, что службы безопасности предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сообщает газета Independent.

По данным издания, по подозрению в подготовке покушения на Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, им предъявлены обвинения по статье о терроризме. Сообщается, что покушение готовили исламисты, они планировали взорвать замаскированную под сумку бомбу у резиденции премьера, а затем организовать нападение с ножами.

В лондонской полиции во вторник сообщили, что 20-летнему жителю британской столицы Нааймуру Закарии Рахману и 21-летнему жителю Бирмингема Мохаммеду Акибу Имрану предъявлены обвинения в подготовке теракта. В Скотланд-Ярде отказались подтвердить, что задержания этих двух человек связаны с подготовкой покушения на Мэй. По данным Independent, Рахман и Имран в среду должны представить перед судом в Вестминстере.

Ранее во вторник Эндрю Паркер на заседании кабинета министров заявил о предотвращении девяти терактов за последний год.

В нынешнем году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая, жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.