Трем фигурантам дела об убийстве журналистки на Мальте предъявили обвинения

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Трем задержанным на Мальте в рамках расследования дела об убийстве журналистки Дафни Каруаны Гализии предъявлены обвинения, сообщает газета Times of Malta.

Ранее сообщалось о задержании десяти человек.

По данным СМИ, обвинения в убийстве были предъявлены трем жителям Мальты, которые известны в криминальных кругах. Они были доставлены в суд во вторник вечером, где отказались признать вину в организации взрыва, в результате которого погибла журналистка. Также им были предъявлены обвинения в хранении взрывчатки и оружия.

Как сообщает издание, остальные семеро задержанных были освобождены под залог.

Журналистка и блогер погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Гализия проводила расследования государственной коррупции и заявила о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов. Правительство предложило 1 миллион евро за информацию, которая поможет в расследовании. Сбор средств для вознаграждения за информацию по делу начали общественные активисты. Кроме того, награду в 20 тысяч евро за информацию об убийстве журналистки объявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.