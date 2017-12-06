Саакашвили отказался приходить на допрос

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили не намерен приходить в среду на допрос, сообщила изданию "Украинская правда" пресс-секретарь его партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее дал Саакашвили сутки, чтобы тот явился к следователю.

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", — сказала Почтар, анонсировав в среду брифинг политика возле здания Верховной рады".

Ранее "Украинские новости" сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарью Чиж, что политик намерен явиться на допрос. Почтарь в интервью УП опровергла эту информацию.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.