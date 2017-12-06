Венесуэла назначила Самуэля Монкаду своим представителем в ООН

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Новым постоянным представителем Венесуэлы в ООН вместо Рафаэля Рамиреса назначен Самуэль Монкада.

МИД Венесуэлы разместил в своем микроблоге в Twitter сообщение о назначении Монкады в официальном издании Gaceta Oficial.

Сам Монкада уже прокомментировал свое назначение. "Я благодарю президента Николаса Мадуро и главу МИД Хорхе Арреасу за доверие. Они могут рассчитывать на мое тотальное намерение защищать на этом посту интересы Родины, ее независимость, суверенитет, достоинство нашего народа", — написал Монкада в своем микроблоге в Twitter.

Монкада уже был послом Венесуэлы в ООН, затем — представителем в ОАГ и заместителем министра по делам Северной Америки. Также он занимал пост главы МИД страны недолгий период летом 2017 года.

Назначение Монкады было осуществлено после ухода с этого поста Рафаэля Рамиреса. Во вторник он подтвердил, что подал в отставку по просьбе президента Николаса Мадуро.

Он также добавил, что был смещен из-за своих взглядов. Местонахождение Рамиреса пока не известно. По некоторым данным, он мог вылететь из США в Европу.