В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура в связи с лесным пожаром, сообщается на сайте губернатора.
"Этот пожар очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать борьбу с ним всеми средствами. Я, Эдмунд Дж. Браун, губернатор штата Калифорния … объявляю чрезвычайное положение в округе Вентура", — говорится в заявлении губернатора.
Ранее пожарная служба округа Вентура сообщила о том, что около 27 тысяч жителей из восьми тысяч домов эвакуированы на юге Калифорнии, где сильный лесной пожар уничтожил 150 строений. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.
По последним данным жертвами пожаров в Калифорнии стали 43 человека, сумма ущерба превысила 3,3 миллиарда долларов.