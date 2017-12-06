ЕС призвал власти Украины не подрывать работу антикоррупционного бюро

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз призывает украинские власти не подрывать, а поддержать работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на фоне обнародования Генпрокуратурой страны информации о расследовании, проводимом НАБУ, говорится в комментарии официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Публичное обнародование (информации) о коррупционном расследовании офисом генерального прокурора значительно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро Украины по эффективному проведению расследований и подрывает общественную веру в эффективную борьбу с коррупцией", — заявил представитель главы дипломатии ЕС.

По его словам, "украинские власти должны активизировать усилия для обеспечения независимости, оперативных возможностей и полноценной эффективности антикоррупционных институтов". "Работу этих институтов нужно не подрывать, а укреплять", — говорится в коммюнике.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. В пятницу президент Петр Порошенко заявил, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".