Финляндия отмечает столетие независимости

ХЕЛЬСИНКИ, 6 дек — РИА Новости. Финляндия в среду отмечает столетие независимости, праздничные мероприятия начались уже накануне, во вторник, в 22 часа, на площади перед зданием мэрии Хельсинки президент страны Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио присутствовали на церемонии поднятия ста национальных флагов, которые в исключительном порядке будут поднятыми на протяжении всех суток, флаги спустят в 22 часа в среду, сообщается на официальном сайте, посвященном столетию независимости страны.

В 2017 году Финляндия празднует столетие независимости. Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Владимиром Лениным.

Центральными событиями дня станут военный парад и традиционный приём у президента страны. Оба события транслируют по национальным каналам телевидения, которые, по данным исследовательских организаций, смотрят почти все взрослые жители Финляндии.

Военный парад в честь столетия независимости пройдёт примерно в 400 километрах от столицы, в городе Куопио (центр провинции Северное Саво). Парад Сил обороны страны с участием тысячи солдат и 48 единиц военной техники начнётся в 13 часов. Одновременно с шествием над городом пролетят 24 истребителя.

Торжественный приём в Президентском дворце начнётся в 19 часов. На него приглашены 1900 человек — деятели культуры, спорта, экономики, политики, послы зарубежных миссий. Гости смогут попробовать традиционные финские блюда разных лет, а залы дворца будут украшены сине-белыми цветами. Приём продлится на один час дольше обычного — до 23 часов.

Во всех соборах Финляндии пройдут праздничные богослужения, а вход во все музеи Хельсинки будет бесплатным. Праздничные мероприятия пройдут во всех финских муниципалитетах и культурных институтах. Специальные выступления ожидаются в Национальной опере и Национальном балете, Национальный оркестр также исполнит специальную программу с музыкой финских композиторов.

Кульминацией празднований юбилея станет фейерверк, который будет организован во всех финских городах. В столице салют запустят в 22 часа над Южной гаванью.