Суд в США заслушал дело Хамидуллина, приговоренного к пожизненному сроку

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Гражданин России Ирек Хамидуллин, приговоренный судом США к пожизненному заключению за нападение на американских военных в составе движения "Талибан"* в Афганистане в 2015 году, был солдатом, а не преступником, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление его адвоката Джереми Каменса.

В этой связи, по мнению адвоката, его должны судить по законам воюющей стороны. На это, адвокат от минюста США Джозеф Палмер сообщил, что "Ирек Хамидуллин, проводивший атаку от имени "Талибана"* и его союзнических террористических организаций, сети "Хаккани", не имеет права на защиту, которая дается военнопленным".

"Абсолютно очевидно, что этот человек — солдат", — заявил Каменс.

В свою очередь, Палмер подчеркнул, что после 2009 года война в Афганистане больше не рассматривалась как международный вооружены конфликт, и поэтому к Хамидуллину не применимы такие понятия как защита военнопленных.

Ранее в декабре 2015 года гражданин России Ирек Хамидуллин был приговорен судом в США к пожизненному заключению за нападение на американских военных в составе движения "Талибан"* в Афганистане. В августе суд признал Хамидуллина виновным по 15 пунктам обвинения, в том числе в поддержке террористической группировки и сговоре с целью использования оружия массового поражения. Приговор Хамидуллину вынес федеральный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Согласно версии обвинения, Хамидуллин общался с высокопоставленными членами движения "Талибан"* и группировки "Хаккани" и лично планировал и осуществлял операцию с целью вызвать американские вертолеты на подмогу афганским пограничникам и затем сбить машины с помощью переносного ЗРК. Хамидуллин лично руководил операцией, но оба ПЗРК заклинили, так что вертолеты сбить не удалось. Последующим ударом американских ВВС вся группа, кроме Хамидуллина, была уничтожена. Хамидуллина ранили и задержали на следующий день, причем, как заявляет обвинение, Хамидуллин отстреливался при задержании, и его пришлось спасать от разъяренных афганских пограничников.

Защита характеризовала подсудимого как глубоко религиозного человека и семьянина, который якобы лишь выполнял функции переводчика для талибов. Защита также указывала на то, что в ходе неудачной операции талибов не пострадали ни американские, ни афганские военнослужащие. В ноябре судья отклонил ходатайство защиты о повторном рассмотрении дела.

Хамидуллин окончил военное училище, был танкистом в советской армии, жил в Набережных Челнах. После учебы в медресе он ездил в лагеря боевиков в Чечню, после чего собрал группу сторонников и переправил их в Афганистан, где присоединился к талибам. Дело Хамидуллина уникально тем, что он является первым военнопленным войны в Афганистане, которого США переправили на свою территорию и там же судили. Хамидуллин является российским гражданином, но от общения с российскими дипломатами после задержания американцами отказался.

Нападение на базу афганских войск, в котором участвовал Хамидуллин, произошло в ноябре 2009 года. Из всей группы талибов, напавших на базу, уцелел лишь Хамидуллин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.