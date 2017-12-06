Трамп обсудил признание Иерусалима столицей Израиля с лидерами других стран

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп обсудил возможные решения по Иерусалиму с лидерами Палестины, Израиля, Египта и Саудовской Аравии, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп может в ближайшее время заявить о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Президент вновь подтвердил свое намерение сдвинуть с мертвой точки израильско-палестинские мирные переговоры и подчеркнул важность поддержки этих переговоров. Он указал на необходимость двустороннего сотрудничества с каждым партнером, чтобы продвинуть усилия по поддержанию мира по всему региону. Лидеры также обсудили потенциальные решения относительно Иерусалима", — говорится в сообщении.

Трамп провел с четырьмя лидерами во вторник отдельные телефонные переговоры, уточнил Белый дом.