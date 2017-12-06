МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Формирование правящей коалиции в Германии проходит на фоне споров о месте этой страны в международных отношениях. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами. Решение о внешнеполитическом повороте немецкий политик назвал "вынужденным", связав его с непредсказуемостью американцев: "Уверенность, с которой мы смотрели на США как на защитников — и это несмотря на случавшиеся разногласия, — теперь начинает рушиться". Как утверждает Габриэль, его страна намерена выработать в отношении Штатов "новую политику". В числе разногласий между Берлином и Вашингтоном министром упомянуты иранское досье и антироссийские санкции.

"Мы не можем больше ждать, пока Вашингтон принимает решения"

Охлаждение между Соединенными Штатами и ФРГ наступило в начале нынешнего года, когда к власти в Вашингтоне пришел Дональд Трамп."Он и канцлер ФРГ Ангела Меркель представляют очень разные группы западной элиты c несовпадающими взглядами на мир и на международные отношения.Меркель можно считать одним из лидеров либерального глобализма, а Трамп, напротив, скорее протекционист", — рассказал РИА Новости член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Отсутствие взаимопонимания между Берлином и Вашингтоном с самого начала обернулось затяжной, но вялой конфронтацией между сторонами. Министр Габриэль, получивший свой пост одновременно с Трампом, несколько раз критически высказывался об американской политике, в том числе на ближневосточном и российском направлениях. Встреча между Трампом и Меркель в Белом доме завершилась без рукопожатия. Стороны не сошлись во взглядах на "Северный поток — 2".

На этом фоне речь, произнесенная главой МИД 5 декабря на Внешнеполитическом форуме в фонде Кербера, выглядит еще одним шагом в сторону от США. Габриэль раскритиковал роль Евросоюза на международной арене как "незначительную" и призвал исправить положение, связав трудности с недостатком уверенности в себе, которым пользуются другие. "Германия не может позволить себе ожидать, пока Вашингтон принимает решения", — показал напор Габриэль.

"Мир сегодня становится все более неудобным местом. И мы уже давно замечаем, что, несмотря на все наше экономическое благосостояние, никакого удобного места в международной политике для нас не находится", — посетовал министр.

Российская тема прозвучала в выступлении политика в связи с пакетом санкций против нашей страны, утвержденных президентом Трампом летом этого года.

США закрепили за собой право вводить ограничения не только против российских предприятий, но и их зарубежных партнеров в энергетическом секторе.

Потенциально под угрозой санкций оказываются немецкие, французские и австрийские компании, работающие над строительством "Северного потока — 2".

В июне 2017 года Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн возмутились принятием этих мер. В ноябре, посетив Санкт-Петербург, немецкий министр подтвердил, что поддерживает строительство трубопровода. По вопросу об энергопотоках немецкий министр встал на сторону России.

Готова ли Германия снова стать великой державой?

Речь главы немецкого МИД ставит вопрос о том, насколько Берлин способен взять на себя роль политической силы, готовой разговаривать с Вашингтоном на равных. Исторически усиление Германии вызывает опасения соседних с ней стран, не забывших опыт войн XX столетия. В наши дни Берлин испытывает трудности с Польшей и Грецией, упрекающими немецкое государство как за его нынешнюю политику, так и за его прошлое. Варшава и влиятельные политики в Афинах хотели бы получить от Германии дополнительную финансовую компенсацию за военные преступления.

"Но в целом в Евросоюзе преобладают те, кто хотел бы больше немецкого лидерства, а не меньше, — рассказал РИА Новости Кортунов. — Ведь на Берлин в Европе возлагают очень много надежд, в нем видят экономический локомотив, который поможет и остальным странам справиться со своими проблемами. И кроме того, все признают: альтернативы немецкому лидерству в Европе объективно нет. Однако стоит принять во внимание нюанс. Как быть, если доминировать не захотят сами немцы? Сегодня в стране многие считают, что власти слишком много усилий тратят на Европу, тогда как надо бы сосредоточиться на внутренних проблемах".

Помимо внутреннего и внешнего сопротивления, Германии на пути к статусу великой державы пришлось бы преодолеть отставание в военной сфере. После избрания Трампа в Евросоюзе набирают силу голоса тех, кто выступает за создание армии ЕС с немалым немецким участием. Вооруженные силы, которые могли бы придать заявлениям Габриэля больше веса, нуждались бы в серьезных инвестициях. Экономически Европа может позволить себе эти траты, но политически совершенно не готова к размежеванию с НАТО.

Тем не менее развитие событий в самой Германии заставляет отнестись с большим вниманием к выступлению Габриэля. Провал на переговорах о формировании правящей коалиции поставил ФРГ на грань внутриполитического кризиса. Потеряв надежду убедить либералов, Ангела Меркель ведет переговоры о создании правительства именно с социал-демократами, которых представляет Габриэль. О будущем этого политика активно пишут в немецкой прессе. Ссылаясь на свои источники в коридорах власти, немецкие журналисты утверждают, что в новом составе немецкого правительства роль Габриэля может возрасти до "номера два" в команде Меркель. В таком случае голос политика, призывающего к "новой политике" в отношении США, зазвучит еще более громко.