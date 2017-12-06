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"Альтернативы немецкому лидерству в Европе нет". Берлин бросает вызов США

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:13 06.12.2017)
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© AFP 2017 / John MacdougallГлава МИД Германии Зигмар ГабриэльГлава МИД Германии Зигмар Габриэль
© AFP 2017 / John Macdougall

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Формирование правящей коалиции в Германии проходит на фоне споров о месте этой страны в международных отношениях. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами. Решение о внешнеполитическом повороте немецкий политик назвал "вынужденным", связав его с непредсказуемостью американцев: "Уверенность, с которой мы смотрели на США как на защитников — и это несмотря на случавшиеся разногласия, — теперь начинает рушиться". Как утверждает Габриэль, его страна намерена выработать в отношении Штатов "новую политику". В числе разногласий между Берлином и Вашингтоном министром упомянуты иранское досье и антироссийские санкции.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств &mdash; участников G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств — участников G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

"Мы не можем больше ждать, пока Вашингтон принимает решения"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года
© REUTERS / Joshua Roberts
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО
Охлаждение между Соединенными Штатами и ФРГ наступило в начале нынешнего года, когда к власти в Вашингтоне пришел Дональд Трамп.
"Он и канцлер ФРГ Ангела Меркель представляют очень разные группы западной элиты c несовпадающими взглядами на мир и на международные отношения.
Меркель можно считать одним из лидеров либерального глобализма, а Трамп, напротив, скорее протекционист", — рассказал РИА Новости член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Отсутствие взаимопонимания между Берлином и Вашингтоном с самого начала обернулось затяжной, но вялой конфронтацией между сторонами. Министр Габриэль, получивший свой пост одновременно с Трампом, несколько раз критически высказывался об американской политике, в том числе на ближневосточном и российском направлениях. Встреча между Трампом и Меркель в Белом доме завершилась без рукопожатия. Стороны не сошлись во взглядах на "Северный поток — 2".

На этом фоне речь, произнесенная главой МИД 5 декабря на Внешнеполитическом форуме в фонде Кербера, выглядит еще одним шагом в сторону от США. Габриэль раскритиковал роль Евросоюза на международной арене как "незначительную" и призвал исправить положение, связав трудности с недостатком уверенности в себе, которым пользуются другие. "Германия не может позволить себе ожидать, пока Вашингтон принимает решения", — показал напор Габриэль.

"Мир сегодня становится все более неудобным местом. И мы уже давно замечаем, что, несмотря на все наше экономическое благосостояние, никакого удобного места в международной политике для нас не находится", — посетовал министр.

Российская тема прозвучала в выступлении политика в связи с пакетом санкций против нашей страны, утвержденных президентом Трампом летом этого года.
США закрепили за собой право вводить ограничения не только против российских предприятий, но и их зарубежных партнеров в энергетическом секторе.
Потенциально под угрозой санкций оказываются немецкие, французские и австрийские компании, работающие над строительством "Северного потока — 2".
В июне 2017 года Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн возмутились принятием этих мер. В ноябре, посетив Санкт-Петербург, немецкий министр подтвердил, что поддерживает строительство трубопровода. По вопросу об энергопотоках немецкий министр встал на сторону России.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль

Готова ли Германия снова стать великой державой?

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2017 / John Macdougall
Антироссийские санкции США угрожают немецким интересам, заявил Габриэль
Речь главы немецкого МИД ставит вопрос о том, насколько Берлин способен взять на себя роль политической силы, готовой разговаривать с Вашингтоном на равных. Исторически усиление Германии вызывает опасения соседних с ней стран, не забывших опыт войн XX столетия. В наши дни Берлин испытывает трудности с Польшей и Грецией, упрекающими немецкое государство как за его нынешнюю политику, так и за его прошлое. Варшава и влиятельные политики в Афинах хотели бы получить от Германии дополнительную финансовую компенсацию за военные преступления.

"Но в целом в Евросоюзе преобладают те, кто хотел бы больше немецкого лидерства, а не меньше, — рассказал РИА Новости Кортунов. — Ведь на Берлин в Европе возлагают очень много надежд, в нем видят экономический локомотив, который поможет и остальным странам справиться со своими проблемами. И кроме того, все признают: альтернативы немецкому лидерству в Европе объективно нет. Однако стоит принять во внимание нюанс. Как быть, если доминировать не захотят сами немцы? Сегодня в стране многие считают, что власти слишком много усилий тратят на Европу, тогда как надо бы сосредоточиться на внутренних проблемах". 

Помимо внутреннего и внешнего сопротивления, Германии на пути к статусу великой державы пришлось бы преодолеть отставание в военной сфере. После избрания Трампа в Евросоюзе набирают силу голоса тех, кто выступает за создание армии ЕС с немалым немецким участием. Вооруженные силы, которые могли бы придать заявлениям Габриэля больше веса, нуждались бы в серьезных инвестициях. Экономически Европа может позволить себе эти траты, но политически совершенно не готова к размежеванию с НАТО.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастница акции протеста против авиабазы ВВС США Рамштайн в Германии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участница акции протеста против авиабазы ВВС США Рамштайн в Германии

Тем не менее развитие событий в самой Германии заставляет отнестись с большим вниманием к выступлению Габриэля. Провал на переговорах о формировании правящей коалиции поставил ФРГ на грань внутриполитического кризиса. Потеряв надежду убедить либералов, Ангела Меркель ведет переговоры о создании правительства именно с социал-демократами, которых представляет Габриэль. О будущем этого политика активно пишут в немецкой прессе. Ссылаясь на свои источники в коридорах власти, немецкие журналисты утверждают, что в новом составе немецкого правительства роль Габриэля может возрасти до "номера два" в команде Меркель. В таком случае голос политика, призывающего к "новой политике" в отношении США, зазвучит еще более громко.

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