Госдеп рассказал, почему США беспокоит российский закон о СМИ-иноагентах

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Госдеп опасается, что российских закон о СМИ — "иностранных агентах" может привести к задержанию и высылке журналистов, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Свобода слова касается и того, что другие правительства могут счесть некомфортным для себя. Это касается и наших союзников и партнеров, и тех стран, с которыми у нас напряженные отношения", — сказала Науэрт.

"Российский закон о СМИ — мы считаем, что его можно будет применять, как и закон об НКО. Мы обеспокоены, что они (российские власти) могут в конечном счете угрожать репортерам, задерживать репортеров, выгонять их из страны. Наша американская фундаментальная убежденность такова, что это неправильно", — сказала представитель госдепа.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США настойчиво призывают российские власти не допустить, чтобы действия, связанные с принятием закона о СМИ — "иноагентах", подавили свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России.

Минюст России включил в список "иноагентов" девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Согласно тексту закона, "иноагентами" могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ — "иностранных агентов" стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America "иностранным агентом".

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.