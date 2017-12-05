В Испании увековечили 350-летие прибытия русского посольства в страну

ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ (Испания), 5 дек – РИА Новости. Памятный знак в честь 350-летия прибытия в Испанию первого русского посольства во главе с Петром Потемкиным открыли во вторник в испанском городе Пуэрто-де-Санта-Мария (автономное сообщество Андалусия), расположенном на побережье Кадисского залива.

"Точно в такой же день, пятого декабря 1667 года, на нашу землю прибыл стольник Петр Потемкин, первый посланник русского царя. Русскую делегацию — согласно обычаям — встретили артиллерийскими залпами. Это событие послужило началом для постоянных двусторонних отношений между такими важными в то время странами на международной арене как Испания и Россия. Мы гордимся, что наш город стал воротами для таких отношений", — сказал на торжественной церемонии открытия памятного знака мэр города Давид де ла Энсина Ортега.

Мемориальный монолит в честь прибытия русской делегации был установлен у стен замка Сан-Маркос – одной из основных достопримечательностей города, расположенного в 20 километрах от Кадиса.

33 дня ожидания

Экспедиция во главе с Петром Потемкиным была снаряжена в Испанию и Францию по распоряжению царя Алексея Михайловича. Ее целью было сообщить о заключении между Россией и Речью Посполитой перемирия. Седьмого июля 1667 года Потемкин с дьяком Семеном Румянцевым выехали из Москвы в Архангельск, а отсюда первого октября на корабле отплыли в Испанию. В экспедицию взяли большое количество меха (только соболей на 600 рублей) и большую сумму денег.

Торговое судно, на борту которого везли игру и чьим конечным пунктом была Италия, причалил к испанским берегам в начале декабря. Здесь, в небольшом городке Пуэрто-де-Санта-Мария, русское посольство пробыло больше месяца. Такая задержка была связана с традицией — расходы на путешествие иностранных делегаций в Россию брала на себя принимающая сторона. Потемкин обратился с просьбой к испанскому монарху покрыть расходы русской делегации. Положительный ответ пришел через месяц. 9 января 1668 года делегация отправилась в Мадрид – через Санлукар, Севилью, Толедо.

Двадцать седьмого февраля миссия, наконец, прибыла в столицу, где Потемкина принял король Испании Карл Второй (последний представитель дома Габсбургов на испанском троне), которому на тот момент было всего шесть лет и опекунство надо которым осуществляла вдовствующая королева Марианна Австрийская. В июне русская делегация отправилась во Францию, ко двору короля Людовика XIV.

Непьющий народ

Потемкин оставил крайне интересные записки об Испании того времени. В них он описывал испанцев как людей непьющих и семейных.

"В Ишпанской земле будучи, Посланники и все Посольские люди в шесть месяцев не видали пьяных людей, чтоб по улицам валялись, или идучи по улицам, напився пьяны, кричали… Домостройные люди, наипаче всего домашний покой любят", — писал он.

"В иные земли для купечества мало ездят, потому что изо всех земель привозят к ним товары всякие, которые им надобны, а у них за те товары золото и серебро емлют и на деревянное масло меняют и на Ишпанское вино и на лимоны, потому что много добре в Ишпании родится масла деревянного и вина Ишпанского и лимонов. А больше всех в Государстве их промысл чинят Голландской земли купецкие люди и живут домами в городах Ишпанских", — писал Потемкин. Отмечал он и строгий стиль в одежде испанцев и их гордый характер: "…великородные и всяких чинов люди платье носят черное, строеньем особым при иных землях. Они же носят при себе по две шпаги: одна мерная добре, а другая короткая, и ту шпагу короткую скрыто носят. Во нравах своеобычны, высоки. Большая часть их ездят в каретах".

Портрет Петра Потемкина хранится в музее Прадо – его написал уже во время второго посольства в 1881 году художник Хуан Карреньо де Миранда. Имя русского посла написано как "Pedro Iwarnowitz Potemkin".

"Потемкин был выдающимся деятелем своего времени. Я горд, что в честь такого знакового события в наших двусторонних отношениях мы открыли сегодня – в столь красивом месте, у стен замка — мемориальный монолит. Это ответ всем тем, кто, возможно, не желает добра ни России, ни Испании. Такими неполитическими шагами мы напоминаем, что наши страны на протяжении уже многих столетий остаются друзьями, всегда относились и будут относиться друг к другу с большим уважением", — сказал посол России в Испании Юрий Корчагин.

"Ситуация подсказывает и нам, и испанским властям, что такие символы нашей дружбы необходимы, и что никакие обстоятельства, никакие санкции не могут помешать нам развивать отношения", — сказал руководитель представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Соколов.

Как признался мэр Пуэрто-де-Санта-Мария, до открытия памятного знака мало кто из жителей знал об этой странице истории города, о том, сколь важную роль он сыграл в установлении отношений между Испанией и Россией. "Думаю, что 99,9% жителей нашего города не знали, что здесь высадилось русское посольство. Теперь мы не только будем об этом знать, но и на наших улицах останется память об этом событии", — сказал градоначальник.

Начало двусторонних отношений между Россией и Испанией было заложено почти 500 лет назад, за полтора века до первой миссии Потемкина. В 1519 году король Карл I и князь владимирский и московский Василий III обменялись так называемым "любезными письмами", в Испанию приезжал служащий посольского приказа Яков Полушкин, но первое официальное посольство из России прибыло в 1767 году.