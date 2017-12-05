Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. США призывают все стороны на Украине избегать насилия в ситуации вокруг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины, как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ними абсолютно во всем. Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам", — заявила Науэрт на брифинге.

"Если они (власти Украины – ред.) задерживают, арестовывают кого-то, это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, как и с международными обязательствами в сфере прав человека", — сказала она.