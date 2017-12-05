Саудовский король назвал опасным шагом решение США о переносе посольства

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. Любое решение США относительно статуса Иерусалима до достижения окончательного решения конфликта в Палестине нанесет урон переговорам о мире, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом.

Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, по сообщению СМИ, президент США Дональд Трамп анонсировал в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом и королем Иордании Абдаллой II.

МИД королевства в своем микроблоге в социальной сети сообщил, что король Саудовской Аравии во вторник вечером получил телефонный звонок от Трампа, с которым они обсудили двусторонние отношения и развитие событий в регионе и в мире.

"Любое решение США относительно статуса Иерусалима до окончательного урегулирования нанесет урон мирным переговорам и увеличит напряженность в регионе", — отметил саудовский монарх в разговоре.

Он указал, что "Саудовская Аравия поддерживала и продолжает поддерживать палестинский народ и отстаивать его исторические права".

Саудовский монарх предупредил, что "этот опасный шаг спровоцирует чувства мусульман по всему миру, для которых велико значение Иерусалима и мечети Аль-Акса".

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.