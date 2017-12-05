США запретили госслужащим частные поездки в Старый город Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Власти США запретили своим госслужащим и членам их семей посещать с частными целями исторический центр Иерусалима и Западный берег реки Иордан из опасений массовых антиамериканских выступлений, сообщило посольство Соединенных Штатов.

Протесты арабского населения может спровоцировать ожидаемое решение президента Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"В связи с призывами к демонстрациям, начиная с 6 декабря в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, госслужащим Соединенных Штатов и членам их семей не разрешаются до дальнейшего уведомления поездки с частными целями в Старый город Иерусалима и на Западный берег, включая Вифлеем и Иерихон", — сказано в пресс-релизе.

Поездки туда со служебными целями допускаются только в случае необходимости и при соблюдении усиленных мер безопасности.

"Гражданам Соединенных Штатов следует избегать мест, где собираются толпы и присутствуют дополнительные силы полиции или армии", — предупредило посольство.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая США, аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.