В Гондурасе подсчитали 100% бюллетеней на президентских выборах

МЕХИКО, 5 дек – РИА Новости. Высший избирательный суд Гондураса во вторник подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября.
Однако эти результаты пока не означают признания Эрнандеса победителем, так как во вторник начинается объявленный избирательным судом процесс сверки более чем 5,1 тысячи актов с участков для голосования. Будут сверены акты, имеющиеся в распоряжении суда, и копии актов, которыми располагает оппозиция, заявившая о нарушениях в ходе подсчета.
Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.