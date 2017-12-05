В Гондурасе подсчитали 100% бюллетеней на президентских выборах

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. 29 ноября 2017

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. 29 ноября 2017

МЕХИКО, 5 дек – РИА Новости. Высший избирательный суд Гондураса во вторник подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября.

Согласно данным сайта избирательного суда, действующий президент Хуан Орландо Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла – 41,38%.

Однако эти результаты пока не означают признания Эрнандеса победителем, так как во вторник начинается объявленный избирательным судом процесс сверки более чем 5,1 тысячи актов с участков для голосования. Будут сверены акты, имеющиеся в распоряжении суда, и копии актов, которыми располагает оппозиция, заявившая о нарушениях в ходе подсчета.

Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.