Патрушев обсудил с президентом Аргентины детали поисков подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри принял во вторник в Буэнос-Айресе секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, на встрече обсуждались вопросы российско-аргентинского сотрудничества в области безопасности, экономических отношений и ВТС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев передал слова поддержки аргентинскому народу в связи с инцидентом с подводной лодкой "Сан-Хуан". Обсуждены детали работы российского поисково-спасательного отряда, укомплектованного необходимым оборудованием и опытными специалистами", — сказал Аношин.

В заключение встречи Патрушев подарил Макри официальный мяч предстоящего в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и футболку сборной России.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.