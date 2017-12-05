Аббас проинформировал Путина об опасности, с которой столкнулся Иерусалим

ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина об опасности, с которой столкнулся город Иерусалим, сообщает официальное агентство ВАФА.

Аббас также проинформировал российского президента о результатах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и о его намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Аббас подчеркнул необходимость принять меры, чтобы защитить Иерусалим и его исламские и христианские святыни, которые подвергаются опасности.

Ранее Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, изложив ему позицию РФ в поддержку возобновления переговоров Палестины и Израиля по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Также была отмечена важность подписанного в Каире в октябре соглашения между движениями ФАТХ и "Хамас", которое направлено на укрепление межпалестинского единства. Президенты условились о продолжении личных контактов.

Газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил Израилю и лидерам арабских стран, что он планирует признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Представитель Белого дома заявил в понедельник, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.