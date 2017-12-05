Террористы угрожают албанцам на Новый год и Рождество, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Призывы к совершению терактов и угрозы массовых расправ на новогодние и рождественские праздники организованно появились в социальных сетях Албании и самопровозглашенной республики Косово, а также в мессенджерах, сообщает косовское издание Gazeta Express.

По данным электронной версии газеты, в группе Telegram под названием "Информационное агентство Нашир" от имени ИГ* ("Исламское государство"*, террористическая организация, запрещена в РФ) распространяется призыв для совершения теракта на праздники. Неизвестные авторы сообщения отмечают, что для подготовки массовых убийств "осталось еще достаточно времени".

При этом 2018 год провозглашается в угрожающих призывах "кровавым". Такой же или похожие тексты распространяются, по данным издания, в закрытых группах в социальных сетях. Подчеркивается, что на данном Telegram-канале было зарегистрировано свыше 400 подписчиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.