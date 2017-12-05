Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха

Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха

ООН, 5 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН призвал к деэскалации ситуации в Йемене, где уже несколько дней продолжаются столкновения бывших союзных сил, заявил председательствующий в СБ постпред Японии Коро Бешо.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность острой эскалацией насилия в Йемене", — сказал Бешо журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН по Йемену. Изначально заседание должно была быть открытым, однако накануне формат встречи был изменен. С брифингом Совету по ситуации выступил спецпосланник ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед.

"Члены СБ подтвердили поддержку спецпосланника ООН и призвали все стороны к деэскалации и вновь работать над политическим процессом под эгидой ООН по длительному прекращению огня", — заявил Бешо.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке.