ДНР: украинские силовики почти 3,5 тысячи раз нарушили "школьное" перемирие

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 3,5 тысяч раз нарушили режим прекращения огня с момента вступления в действие "школьного" перемирия, заявили журналистам во вторник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по Донбассу на встрече в Минске договорилась о "школьном" перемирии, которое действует с 25 августа. Это уже пятая попытка сторон прекратить огонь с начала года.

"Со дня объявления "школьного" перемирия по состоянию на 5 декабря украинская сторона нарушала режим прекращения огня 3445 раз, в том числе открывая огонь из артиллерийских систем, минометов и танковых орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что ни по одному из нарушений Киев так и не провел разбирательства, не были обнародованы принятые в отношении нарушителей меры. "Эскалация ситуации происходит в связи с тем, что украинская сторона до сих пор не выполнила ни одного пункта дополнительных механизмов для поддержания режима прекращения огня в рамках "школьного" перемирия. Приказы не опубликованы, нарушения, зафиксированные миссией, остаются без внимания: разбирательства не проводятся и не обнародуются", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, Киев "игнорирует поддержанные на самом высоком уровне мирные инициативы СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ, саботируя тем самым выполнение договоренностей".