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Совет по правам человека ООН принял резолюцию по Мьянме

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (172)
21:4605.12.2017
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© AP Photo / Bernat ArmangueЭтнические Рохинджа Мьянма ислам мусульмане несут пожилого мужчину к Бангладешской границеЭтнические Рохинджа Мьянма ислам мусульмане несут пожилого мужчину к Бангладешской границе
© AP Photo / Bernat Armangue

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет по правам человека ООН принял резолюцию по Мьянме. "За" проголосовали 33 члена совета, "против" выступили три страны, воздержались девять. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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В ООН раскритиковали соглашение Мьянмы и Бангладеш по репатриации рохинджа

Совет по правам человека осудил насильственные действия в отношении мусульман-рохинджа и призвал правительство Мьянмы обеспечить правосудие для жертв, а также обеспечить следователям и работникам гуманитарных организаций доступ в штат Ракхайн.

Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу УВКБ и другие подразделения ООН.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© Sputnik
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Папа Франциск призвал лидеров Мьянмы уважать все национальные группы

Согласно документу в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия. Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

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