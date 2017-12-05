Саакашвили пообещал вернуть СБУ наручники, чтобы их надели на Порошенко

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сохранил надетые на него во вторник наручники как сувенир и вернет их сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы они надели их на президента Украины Петра Порошенко.

"Я сегодня, когда ехал в этом автозаке с СБУшниками, вы бы видели как они плохо говорили о Порошенко, когда наручники, которые я сохранил как сувенир, когда придет время, я обязательно верну их СБУшниками, потому они должны надеть их на Порошенко, и с таким удовольствием они на него наденут", — заявил Саакашвили, выступая во вторник вечером перед своими сторонниками у Верховной рады, его заявление транслировали украинские телеканалы.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже политик был задержан и выведен в наручниках из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники Саакашвили устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем политика освободили из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с ним к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и СБУ.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

Лишенный украинского гражданства 10 сентября Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов.