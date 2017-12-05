КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" требует от правоохранителей в течение 24 часов привлечь к ответственности всех причастных к попытке госпереворота, в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении партии во вторник.

Во вторник утром Саакашвили задержали правоохранители по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика. Генпрокурор Украины заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

В партии отмечают, что полностью поддерживают действия генпрокурора и его ведомства по привлечению Саакашвили к ответственности.

"Представленные доказательства четко показывают реальное лицо Саакашвили, который ради собственного обогащения и утоления политических амбиций готов сотрудничать с криминалитетом и соратниками Януковича, которые скрываются от украинского правосудия в России", — говорится в заявлении.

В пропрезидентской партии считают, что правовую оценку этим доказательствам должен дать суд.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует от правоохранительных органов в течение 24 часов установить и допросить всех причастных к попытке государственного переворота, привлечь виновных к ответственности, включая народных депутатов, организаторов и соучастников противоправных действий вместе с лжелидером Саакашвили", — заявили в "Блоке Петра Порошенко".