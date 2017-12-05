Могерини предупредила о последствиях изменения статуса Иерусалима

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает, что изменение статуса Иерусалима может нанести ущерб усилиям по решению ближневосточной проблемы как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы считаем, что любые действия, которые могут помешать возобновлению переговоров, в том числе действия вокруг Иерусалима, могут нанести ущерб в ближайшей и более долгосрочной перспективе (усилиям по) возобновлению дипломатического процесса на Ближнем Востоке", — сказала Могерини журналистам, перечисляя вопросы, по которым у ЕС существуют разногласия с США.

Президент Дональд Трамп может в ближайшее время заявить либо о признании столичного статуса Иерусалима, на восточную часть которого претендуют палестинцы, либо о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.