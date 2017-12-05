В МИД России прокомментировали учения Южной Кореи и США у границы КНДР

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Проведение на границе с КНДР военных учений при участии США и Республики Корея создает ситуацию взаимной провокации, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Замминистра во вторник принял участие в Берлинском форуме по внешней политике, организованном фондом имени Корбера в германской столице.

"Массированные военные учения со сценариями, предусматривающими разрушение инфраструктуры, является проявлением враждебной политики со стороны США. Я не защищаю северных корейцев. Хочу только сказать, что это ситуация, в которой обе стороны провоцируют друг друга", — сказал высокопоставленный дипломат.

По словам Моргулова, военные учения "не способствует нашим намерениям начать коммуникацию". Он также призвал Москву, Пекин и Вашингтон придерживаться общих позиций, иначе попытка деэскалации сведется к "потере времени".