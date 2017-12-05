ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — РИА Новости. Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны, которое произошло утром во вторник, сообщается в аккаунте министерства в Twitter.

"Послу России передана информация о предполагаемом инциденте с просьбой разъяснений", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министерство обороны Финляндии подозревает российский самолет Ту-154 в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром в районе города Порвоо.

По данным пограничной охраны, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии в течение 31 секунды, пролетел 7,7 километра и достиг 1,35 километра вглубь территории Финляндии.

Расследование инцидента продолжается.