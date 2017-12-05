Cамой популярной публикацией в Twitter за год стал твит Обамы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Твит экс-президента США Барака Обамы получил больше всего лайков в Twitter в этом году, сообщает издание USA Today со ссылкой на статистику сервиса микроблогов.

По данным издания, в десятку твитов, которыми поделилось больше всего пользователей, Обама попал три раза. Также два его твита вошли в десятку тех, которые больше остальных "понравились" пользователям.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

​Твит Обамы от 13 августа получил почти 4,6 миллиона лайков, его ретвитнули более 1,7 миллиона раз. Обама написал, что "никто не рождается ненавидимым другим человеком из-за своего цвета кожи, происхождения или религии".

Также в топ Twitter вошли твиты певицы Арианы Гранде и группы Linkin Park.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп не попал в топ-10 популярных твитов, несмотря на свою активность в Twitter.

Тем не менее, Трамп стал самым упоминаемым в Twitter выбранным должностным лицом в мире.