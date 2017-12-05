СМИ: племянник экс-президента Йемена погиб в столкновениях с хуситами

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. Племянник убитого экс-президента Йемена генерал Тарек Салех погиб в столкновениях с повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в Сане, сообщил эмиратский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

Сын брата экс-президента Тарек Салех руководил военными отрядами партии "Всеобщий народный конгресс", которую возглавлял покойный экс-президент.

Ранее СМИ сообщали, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида. Его старший сын Ахмед поклялся отомстить за смерть отца и бороться с хуситами до освобождения от них Йемена.

У убитого экс-президента Йемена остались 14 сыновей и дочерей.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.