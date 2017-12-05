Моргулов: США и КНДР не хотят настоящей войны, но такой сценарий есть

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Одни лишь санкции в отношении КНДР не работают, только усиливают стагнацию, опасную на пороге настоящей войны, хотя ни США, ни КНДР не хотят такого развития, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Он принял участие в Берлинском форуме по внешней политике, организованном фондом имени Корбера в германской столице.

"Мы считаем, что одна лишь изоляция… не сработает, это не продвинет нас вперед. Мы таким образом усугубим стагнацию, которая опасна, мы действительно находимся на пороге настоящей войны. Я лично не считаю, что Вашингтон и Пхеньян действительно хотят настоящей войны, но такой сценарий есть", — сказал высокопоставленный дипломат.

КНДР на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.