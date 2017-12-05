Луценко назвал недальновидным решение пригласить Саакашвили на Украину

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Приглашение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на работу на Украине было недальновидным решением, заявил во вторник генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что лично пригласил Саакашвили на Украину и назначил его губернатором Одесской области.

"Приглашение Саакашвили на Украину было недальновидным решением… Украинское государство должно принять для себя решение относительно целесообразности предоставления гражданства для тех, кто возглавляет министерства и ведомства", — сказал Луценко в Раде. По его словам, статус советника достаточен для того, чтобы использовать опыт иностранцев.

Во вторник утром Саакашвили задержали правоохранители по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика. Генпрокурор Украины заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.