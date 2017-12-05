Армия Израиля признала ложной тревогой обстрел из Египта

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Израильские военные пришли к выводу, что ракетного обстрела из Египта, о котором они объявили ранее, не было, и выясняют причины ложного срабатывания систем предупреждения.

Минувшей ночью армейская пресс-служба сообщила о запуске с территории Синайского полуострова двух ракет по приграничным районам Израиля.

"После проверки технических систем и прочесывания местности, проведенных после срабатывания механизмов оповещения в районе Керем-Шалом, не было выявлено запусков снарядов высокой траектории по израильской территории", — признали военные.

С начала года Израиль дважды подвергался обстрелам с Синая, где действуют группировки боевиков-джихадистов. Последний такой инцидент произошел в октябре.