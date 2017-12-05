ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил 3,2 миллиона долларов за четыре месяца работы на расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, говорится в отчете Мюллера о расходах.

Общие расходы с 17 мая по 30 сентября составили 3,2 миллиона долларов, из них 1,7 миллиона пошли на зарплаты, 734 тысячи на контрактные закупки, 362,5 тысячи на аренду, связь и коммунальные расходы, 224 тысячи на командировки.

Мюллер был назначен в мае для расследования предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Пока что предъявлены обвинения экс-руководителю штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру за незадекларированную лоббистскую работу на Украину, а также экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну за ложные показания ФБР об общении с российским послом Сергеем Кисляком. Также признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос.