Сторонники Саакашвили продолжают митинг у Рады в Киеве

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили продолжается у Верховной рады Украины в Киеве, однако людей на площади становится меньше, передает корреспондент РИА Новости.

Перед митингующими выступил Саакашвили, еще раз призвав своих сторонников не расходиться.

На данный момент количество митингующих сократилось примерно в два раза по сравнению с ситуацией днем, когда сторонники Саакашвили освободили его из микроавтобуса силовиков.

Ситуация у Рады спокойная, правоохранители не препятствуют проведению акции протеста.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства генпрокуратуры и СБ Украины.